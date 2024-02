CCJ da Alerj discute caso da deputada Lucinha, apontada como braço político da maior milícia do Rio

Apoie o 247

247 - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) está prestes a iniciar as discussões sobre o futuro da deputada Lucinha (PSD), suspensa do parlamento pela Justiça em dezembro em meio a acusações de ser um braço político da maior milícia do estado. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa realizará uma reunião sigilosa às 10h desta sexta-feira (2) para escolher o relator do caso, informa o g1.

Lúcia Helena Pinto de Barros foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal como parte de uma investigação em andamento. O caso ganhou destaque pela gravidade das acusações e pelo possível impacto nas estruturas políticas do Rio de Janeiro.

A reunião da CCJ, por decisão do Tribunal de Justiça do Rio, será fechada devido à classificação do processo como super sigiloso. Os olhares estão voltados para a escolha do relator.

Assim que o relator for escolhido, a defesa de Lucinha será notificada e terá um prazo de 48 horas para apresentar sua defesa por escrito. Ao término desse período, a CCJ se reunirá novamente na próxima terça-feira para analisar o relatório e elaborar um projeto de resolução.

O projeto de resolução, que definirá o futuro da deputada, deve ser concluído na quarta-feira, e a votação poderá ocorrer na quinta-feira seguinte. Essa votação final determinará se a Alerj acatará ou não a determinação da Justiça para afastar Lucinha de seu cargo.

