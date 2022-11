Ceciliano afirma que Bacellar já tem maioria para ser eleito o novo Presidente da Alerj

A previsão é do atual presidente, deputado André Ceciliano (PT). De acordo com o petista, Rodrigo Bacellar (PL) tem a chancela da maioria dos 70 parlamentares edit

Agenda do Poder - O deputado Rodrigo Bacellar (PL) deve ser eleito o novo presidente da Assembleia Legislativa do Rio em chapa única com o apoio amplamente majoritário das forças políticas do parlamento fluminense. A previsão é do atual presidente, deputado André Ceciliano (PT) em entrevista ao Jogo do Poder, que vai ao ar no próximo domingo. De acordo com o petista, Bacellar já tem a chancela da maioria dos 70 parlamentares.

– Temos pelo menos 36 votos absolutamente fechados. Nos próximos dias, tenho certeza de que haverá consenso em torno de uma única chapa. Caminha nessa direção – comentou Ceciliano, ao revelar publicamente pela primeira vez sua posição a favor do parlamentar campista.

O governador Cláudio Castro também já sinalizou aos aliados a preferência por Rodrigo Bacellar. Ele tem ótimas relações com os outros dois outros postulantes – deputados Jair Bittencourt (PL) e Márcio Canella (União Brasil) – mas acredita que no momento o nome politicamente mais adequado é o do seu atual Secretário de Governo.

A interlocutores de sua confiança, Castro defende uma composição entre Bittencourt e Bacellar na formatação da próxima chapa e sugere o nome de Canella para a presidência no segundo biênio (2025/2026). Este é o modelo de entendimento vislumbrado pelo governador para acomodar as forças de sua base no parlamento.

