Centrais sindicais, movimentos sociais e entidades assinam manifesto pelo “Fora Bolsonaro”

247 - Centrais sindicais, movimentos populares, entidades de classe, diretórios acadêmicos entre outras organizações assinaram em conjunto um manifesto pelo impeachment de Jair Bolsonaro.

O texto será lido neste sábado (23) em frente à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) às 14h, horário previsto para o início da carreata pelo "Fora Bolsonaro".

Leia o manifesto na íntegra abaixo:

FORA BOLSONARO!

EM DEFESA DA VIDA, IMPEACHMENT JÁ!

Vivemos no Brasil e no mundo uma grave crise sanitária, que em nosso país já alcança a marca de mais de 200 mil mortos. Iniciamos o ano de 2021 com o colapso no sistema de saúde de Manaus e a trágica falta de oxigênio nos hospitais. E voltamos à uma média de mais de mil vidas perdidas por dia no país.

Diante deste cenário, o Presidente da República mantém sua recorrente postura genocida, que ao invés de combater, agrava a pandemia no nosso país desde seu início. Bolsonaro e seu governo tem agido de forma irresponsável e imóvel diante desta crise. Ele sabota e contraria as medidas sanitárias sugeridas pela OMS, boicota as iniciativas dos governos estaduais, negligencia a saúde de milhares de pessoas, apoia a desinformação, o negacionismo e a propagação de mentiras que dificultam a consciência coletiva necessária para o enfrentamento do vírus. Ele tem se colocado até mesmo contra a vacina e não leva em conta ou se preocupa com a vida dos brasileiros e brasileiras. Ataca a democracia, ameaça dar golpe e comete crime de responsabilidade.

Com o elevado nível de desemprego, Bolsonaro decide aprofundar ainda mais as dificuldades do nosso povo, acaba com o auxílio emergencial e não toma qualquer medida de proteção ao emprego e à nossa economia. Precisamos urgentemente de um plano nacional de combate à COVID-19, da aquisição de vacinas e dos investimentos necessários no SUS para a garantia de tratamento adequado e minimização das mortes, da imediata vacinação de todos e todas, de forma gratuita e por meio do SUS, que mesmo com todas as dificuldades que enfrenta, se agigantou nessa batalha e de compromisso do poder público com medidas de distanciamento social, ainda muito necessárias.

Por isso, nos organizamos de forma ampla, suprapartidária, com a articulação de diversos movimentos sociais e organizações políticas, juntamente com milhares de pessoas em 21 capitais e muitas outras cidades pelo Brasil. Todos e Todas nós nos solidarizamos à população brasileira, que está indignada e exige o impeachment de Jair Bolsonaro e sua saída imediata da Presidência da República como medida fundamental para preservar a vida de nosso povo.

As carreatas que se iniciam neste sábado, dia 23 de janeiro de 2021, são apenas o início de uma forte articulação de grupos diversos que continuará até atingirmos esse objetivo.

Em defesa da ciência, do SUS, da vacinação para todos e todas, dos empregos, da volta do auxílio emergencial para quem mais precisa, do Brasil e da vida de toda população brasileira, Fora Bolsonaro! Impeachment Já!

ASSINAM ESSA CARTA:

Eu Acredito na Renovação

Frente Brasil Popular

Frente Povo Sem Medo

Central de Movimentos Populares

União dos Movimentos de Moradia

Consulta Popular

Central Única dos Trabalhadores- SP

Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil -SP

Movimento Sem Terra

Marcha Mundial de Mulheres

União Estadual dos Estudantes de São Paulo – UEE SP

Movimentos dos Atingidos por Barragens – MAB

União Paulista dos Estudantes Secundaristas – UPES

União de Negras e Negros Pela Igualdade – UNEGRO SP

Coordenação Nacional de Entidades Negras – CONEN

Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo – APEOESP

Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo – FACESP

União Brasileira de Mulheres – UBM

Confederação das Mulheres do Brasil – CMB

União da Juventude Socialista – UJS

Levante Popular da Juventude

Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto – MTST

DCE Livre USP

CA XI de Agosto

CA Oswaldo Cruz

Fórum Sindical, Popular e de Juventudes em Defesa dos Direitos e Liberdades Democráticas

Resistência/PSOL

Coletivo Metroviário Chega de Sufoco

Sindicato dos Metroviários de São Paulo

CSP Conlutas

Bancada Feminista do PSOL

Resistência Feminista

Travessia Coletivo Sindical e Popular

Afronte! Juventude sem medo

Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo

REDE Sustentabilidade

Partido Democrático Trabalhista – PDT

Partido Comunista do Brasil – PcdoB

Partido Verde – PV

Partido dos Trabalhadores – PT

Partido Socialista Brasileiro – PSB

Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU

Partido Socialismo e Liberdade – PSOL

O conhecimento liberta. Saiba mais