Céu Cavalcanti é a primeira travesti eleita para presidir um conselho de categoria profissional

Psicóloga pernambucana fez história no Brasil ao ser eleita para presidir o Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro

247 - A psicóloga Céu Cavalcanti faz história no País ao ser a primeira travesti eleita para presidir um conselho de categoria profissional (considerando todas as profissões). A pernambucana vai comandar o Conselho Regional de Psicologia do Estado do Rio de Janeiro.

“Inevitável aos poucos ir dando conta da dimensão e da imensidão histórica que é a partir de hoje poder me pensar presidenta do mesmo regional onde um dia o João Nery precisou, décadas atrás, optar entre ser que ele era ou a sua vida profissional”, celebrou em suas redes sociais.

Céu Cavalcanti recebeu uma votação expressiva da rede de psicólogos e psicólogas da seccional carioca. Ela foi a encabeçadora da Chapa 11.

Nas fotos em sua rede social, ela comemora com Pedro Paulo Bicalho, professor do Instituto de Psicologia da UFRJ e presidente eleito do Conselho Federal de Psicologia.

