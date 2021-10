Chefe do MP de Minas, escolhido por Zema, pede desculpas a Pimentel

Pedido público de desculpas do procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares, foi feito na esteira de uma postagem do MP mineiro sobre uma ação acusando o ex-governador Fernando Pimentel de improbidade administrativa edit

247 - O procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares, pediu desculpas públicas ao ex-governador Fernando Pimentel (PT) em função da forma como o Ministério Público divulgou uma ação de improbidade contra o petista nas redes sociais. Na ação, protocolada na semana passada, o MP acusa Pimentel de ter feito uso de aeronaves oficiais para fins particulares e de manter uma babá por meio de um contrato irregular. A informação é da coluna Radar, da revista Veja

“Independentemente da questão de mérito, cujo juízo coube à Promotoria de Justiça especializada do MPMG, como chefe da Instituição, quero pedir desculpas ao ex-governador Fernando Pimentel e sua família. Nós erramos na forma da divulgação da iniciativa da Instituição, devemos respeito a todas as pessoas. O nosso foco é a questão legal”, disse Soares em uma postagem nas redes sociais. No mesmo post, um internauta lembrou que “ a Lei de Abuso de Autoridade já está vigente”.

