Chefe do tráfico na Cidade de Deus, Carlinhos Cocaína morre em tiroteio com PMs

247 - Policiais militares mataram nesta sexta-feira (12) o traficante Carlos Henrique dos Santos, o Carlinhos Cocaína, durante uma troca de tiros na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Ele foi apontado como um dos chefes do tráfico que atuam na Cidade de Deus. É um dos oito traficantes alvo de mandados de prisão expedidos pela Justiça suspeitos de envolvimento em uma troca de tiros com agentes em 2016, quando um helicóptero da PM caiu, matando quatro policiais.

Na operação desta sexta, outros dois comparsas de Carlinhos Cocaína foram baleados e um deles não resistiu. Os agentes apreenderam um fuzil, duas pistolas e um radiotransmissor. De acordo com informações divulgadas pela PM, o trio não respeitou a ordem de parada e resistiu à prisão atirando contra os agentes do 18º BPM (Jacarepaguá), que patrulhavam a Cidade de Deus, Zona Oeste da capital.

Os criminosos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Eles chegaram sem vida na unidade.

