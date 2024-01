Chuva em SP causa mortes, alagamento, derruba árvores e suspende pousos em Congonhas

Apoie o 247

247 - A chuva forte que atingiu São Paulo e a Grande São Paulo entre sexta-feira (12) e madrugada de sábado (13) deixou pelo menos duas pessoas mortas, ruas alagadas e provocou a quedas de árvores. Toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção.

De acordo com a prefeitura, foram registradas 15 ocorrências envolvendo o deslizamento de terra do bairro dos Finco, quedas de árvores, e rompimento de cabo de energia na Vila Dayse. A Estrada do Vergueiro, bairro no Jussara, também foi interditada após um deslizamento em um trecho da via.

Voos foram suspensos no Aeroporto de Congonhas. Até as 11h45 eram 25 voos cancelados e cinco alternados para outros aeroportos. As decolagens não foram afetadas.

O Corpo de Bombeiros informou que, até 15h37 deste sábado, tinham sido registrados 82 chamados para quedas de árvores nos bairros Butantã, Campo Grande, Jaçanã, Jaraguá, Pirituba (capital paulista), Saúde, Vila Leopoldina, Perdizes, e nas cidades de São Bernardo do Campo, Santo André e Osasco.

