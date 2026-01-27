Chuva forte provoca alagamentos, quedas de árvores e falta de energia em São Paulo

247 - Uma forte chuva atingiu a cidade de São Paulo na tarde desta terça-feira (27) e colocou todo o município em estado de atenção para alagamentos a partir das 15h. A informação é do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, que monitorou a evolução do temporal em diferentes regiões da capital.

Segundo o G1, com base em dados do CGE, as áreas mais afetadas foram a Zona Sul, especialmente as subprefeituras de M’Boi Mirim e Capela do Socorro. “Conforme imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo, chove forte na Zona Sul, nas subprefeituras de M Boi Mirim, e Capela do Socorro, principalmente. Nas Zonas Norte e Oeste, chove moderado nas subprefeituras do Butantã e Pirituba/Jaraguá”, informou o órgão em nota.

A Defesa Civil estadual também emitiu alerta às 15h16, informando que a chuva forte se espalhava pelas Zonas Sul, Oeste e Central da capital. “Tem raios, vento e granizo. Atinge áreas vizinhas. Busque abrigo.” De acordo com o órgão, 1.181 raios atingiram o solo no município de São Paulo durante a tarde.

Os efeitos do temporal foram sentidos no fornecimento de energia elétrica. Boletim da Enel divulgado às 16h apontava que 80.003 imóveis estavam sem luz em diferentes bairros da cidade.

No trânsito, a chuva provocou interdições temporárias. Um alagamento intransitável na Avenida Vinte e Três de Maio levou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) a bloquear os dois sentidos da via, nas proximidades do Viaduto Euclides Figueiredo. Pouco depois, a circulação foi normalizada. Já na Rua da Consolação, a queda de uma árvore na altura da Rua Dona Antônia de Queirós bloqueou a via no sentido Centro.

Outros pontos críticos foram registrados na Zona Sul. Um vídeo enviado à TV Globo mostrou áreas alagadas no Terminal João Dias. Também houve alagamento na Avenida Guarapiranga, no sentido bairro–centro, na região de Capela do Socorro. Segundo o CGE, o ponto mais crítico ficou próximo à Rua José Rafaeli.

De acordo com o CGE, as chuvas devem persistir até o início da noite e têm potencial para a ocorrência de raios e rajadas localizadas de vento, o que aumenta o risco de alagamentos e quedas de árvores. Diante do cenário, os órgãos de emergência reforçam a adoção de medidas preventivas, como evitar ruas alagadas, não enfrentar correntezas, manter distância da rede elétrica, não se abrigar sob árvores e planejar deslocamentos para reduzir o impacto de vias bloqueadas. Em caso de dúvida sobre o trânsito, a orientação é acionar a CET pelo telefone 156 ou consultar o site do órgão.