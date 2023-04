Chuva pode superar 100 mm em 24 horas no litoral de SP

Apoie o 247

247 - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que, neste feriado da Páscoa, o volume de chuvas pode superar os 100 mm em 24 horas no estado de São Paulo, principalmente no litoral. De acordo com o Inmet, na sexta-feira (7), as áreas de instabilidade perdem força na Região Sul do País, mas caminham em direção ao litoral do Paraná e de São Paulo. Entre sábado (8) e domingo (9), as instabilidades aumentam entre o litoral norte de São Paulo e o leste do Rio de Janeiro, com possibilidade de chuvas superiores a 100 mm e chuvas ocasionais de intensidades variadas.

Municípios paulistas foram castigados em fevereiro por conta das chuvas. Pelo menos 65 pessoas morreram em cidades do litoral do estado, sendo 64 em São Sebastião e uma em Ubatuba. O estado precisou de ajuda federal para socorrer as vítimas das enchentes.

De acordo com o portal G1, o cálculo do volume de chuvas deve ser feito em milímetros e metro quadrado. Em um espaço de um metro por um metro, 1 litro de água subiria até a marca de 1 milímetro. Ou seja, 1 milímetro de chuva representa 1 litro de água por metro quadrado. Em 100 mm, seriam 100 litros de água em cada metro quadrado.

A atenção dos especialistas está ainda mais voltada para a Baixada Santista, Itapeva, Litoral Norte, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e Serra da Mantiqueira, onde haverá chuva forte. Na capital, Região Metropolitana de São Paulo, Sorocaba e Campinas a previsão é de chuva moderada.

A Defesa Civil SP mantém orientações por meio do aplicativo "Alerta SP", disponível para download nos sistemas Android e IOS, e o site www.spalerta.gov.br. Alertas de risco também podem ser enviados pelo SMS 40199. Basta enviar uma mensagem com o CEP da localidade desejada para o número 40199.

