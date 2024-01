Chuva volta a provocar queda de energia em SP. Internautas cobram a Enel (vídeo)

Apoie o 247

247 - A chuva na cidade de São Paulo (SP) nesta segunda-feira (8) voltou a provocar quedas de luz em diferentes pontos da capital paulista, apontaram relatos na rede social X. A Enel sofreu cobranças de internautas. A empresa é concessionária responsável pela distribuição da energia elétrica.

Moradores de bairros como Saúde, Vila Mariana, Vila Clementino, Mirandópolis, Moema Campo Belo e Paraíso (todas na zona sul), relataram falta de energia. A distribuidora afirmou que pediu para as equipes em campo trabalharem para normalizar o fornecimento de energia.

Um temporal há dois meses deixou mais de 2,2 milhões sem luz na região metropolitana de São Paulo.

Desde às 15h sem luz! Oh, ENEL! Bora querer arrumar isso? pic.twitter.com/AibTA7OjiN January 8, 2024





#Enel bastou uma chuva de 30 minutos, não foi temporal, não foi tempestade, houveram ventos mas nem tão fortes assim. A energia acabou, assim que começou a chuva em segundos voltou, depois de uns 15 minutos acabou e não voltou mais. Até quando vamos passar esse tipo de situação. pic.twitter.com/caTPUSZf1Z January 8, 2024

A gente vai começar a cronometrar de quanto em quanto tempo a luz está apagando / voltando / apagando e voltando... Está nessa sequência desde a chuva desta tarde em Santo André, e aí Enel? Tá fazendo isso pra testar os eletrônicos?? pic.twitter.com/t3YX0GfxLS January 8, 2024

