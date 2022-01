Chuvas causam alagamentos e ao menos 21 mortes na Grande SP e no interior

Apoie o 247

ICL

247 - Ao menos 21 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região metropolitana e o interior de São Paulo neste domingo (30). Oito crianças estão entre as vítimas.

Foram registrados transbordamento de rios, alagamentos, deslizamentos e interdições de rodovias, ruas e avenidas após chuvas intensas. Itapevi, Embu das Artes, Franco da Rocha, Francisco Morato, Arujá, Jaú, Ribeirão Preto e Várzea Paulista foram algumas das cidades atingidas. Cerca de 600 famílias estão desabrigadas ou desalojadas.

Desde sábado (29), praticamente todo o Estado de São Paulo está em alerta de "perigo" para chuvas intensas no sistema de notificações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O instituto emitiu outro alerta na madrugada deste domingo, no qual aponta "grande perigo" por causa do "acumulado de chuva" na Grande São Paulo e em trechos das regiões oeste e norte do Estado. "Grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas em cidades com tais áreas de risco", destaca.

PUBLICIDADE





PUBLICIDADE

PUBLICIDADE