Chuvas causam mortes e destruição em São Paulo; Doria admite 18 vítimas fatais

247 - As fortes chuvas durante a madrugada neste fim de semanabprovocaram pelo menos 18 mortes em São Paulo, segundo o governo do estado.

“Estou acompanhando com muita tristeza os danos causados pelas fortes chuvas em SP. Minha solidariedade às famílias e amigos das 18 vítimas fatais. Estamos trabalhando nos resgates e autorizei recursos para acolher os atingidos”, disse Doria, Twitter.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a prefeitura de Franco da Rocha e da Defesa Civil do estado estão confirmadas quatro mortes em Franco da Rocha, três em Embu das Artes, e quatro em Várzea Paulista, no interior de São Paulo.

Ainda não está confirmada a localização das outras sete vítimas fatais, segundo publicou a CNN Brasil.

Em Franco da Rocha, a prefeitura confirmou o registro de diversas ocorrências devido às chuvas.

O incidente mais grave ocorreu na rua São Carlos, no Parque Paulista. Após um deslizamento, foram resgatadas sete pessoas com vida, mas uma faleceu no hospital. Outras três vitimas foram encontradas já sem vida, totalizando as quatro mortes.

Também houve ocorrência de desabamento de terra na rua Paulo Brossard, na Vila Vassouras. Os bombeiros foram acionados por volta das 08h da manhã. No local, foram resgatadas cinco pessoas com vida — incluindo duas crianças, de três e oito anos.

Na rua Dália, no bairro Vila Palmares, os bombeiros resgataram uma criança de oito anos após um deslizamento de terra. A vítima foi encaminhada com vida à Unidade de Pronto Atendimento de Franco da Rocha.

Em Embu das Artes, um deslizamento de terra causou a morte de três pessoas — mãe e dois filhos — durante a madrugada.

Na casa atingida estavam sete pessoas: quatro sobreviventes foram socorridos por civis antes da chegada dos bombeiros.

Segundo informações da Defesa Civil, quatro pessoas morreram após um deslizamento de terra em Várzea Paulista.

Até o momento, uma pessoa segue desaparecida.

O Inmet alerta que as chuvas continuarão fortes até a próxima quarta-feira.