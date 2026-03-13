Chuvas deixam 116 desabrigados e causam alagamentos em Peruíbe

247 - As fortes chuvas que atingiram a cidade de Peruíbe na noite de quinta-feira (12) deixaram 116 pessoas desabrigadas, segundo informou nesta sexta-feira (13) a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

De acordo com informações divulgadas pela Agência Brasil, entre a noite de ontem e as 7h desta sexta-feira o município registrou um acumulado de 34 milímetros de chuva. O volume foi suficiente para provocar alagamentos em diferentes pontos da cidade, principalmente no bairro Balneário Caraguava.

Na região, as áreas mais afetadas foram a Avenida Padre Vitalino e as ruas Quarenta, Ouro Verde, Campinas, Araraquara e Dracena, onde a água invadiu vias e dificultou a circulação de moradores. As equipes da Defesa Civil seguem monitorando as áreas mais vulneráveis para evitar novos riscos à população.

Os temporais vêm atingindo o município desde a noite de quarta-feira. Entre quarta e quinta-feira, o volume de chuva acumulado chegou a 61 milímetros em um período de 24 horas, deixando outras 70 pessoas desabrigadas.

As famílias que precisaram sair de casa foram encaminhadas para abrigos temporários instalados no Quarto Rosa e no Centro Comunitário Jardim Somar. No local, recebem assistência e apoio das equipes municipais.

Além do acolhimento emergencial, a prefeitura solicitou reforço para atender os moradores em situação de vulnerabilidade. Com isso, o Fundo Social de São Paulo e a Defesa Civil estadual enviaram ajuda humanitária ao município. Entre os itens encaminhados estão cestas básicas, kits de higiene pessoal e kits dormitório.

Também foram enviados 50 quilos de ração destinados às famílias que possuem cães e gatos. Segundo a Defesa Civil, este é o quinto envio de ajuda humanitária destinado a Peruíbe somente em 2026, em razão dos episódios recorrentes de chuvas intensas que atingem a cidade neste início de ano.