Chuvas fortes no litoral de São Paulo desabrigam famílias e interditam rodovias

247 - Fortes chuvas atingem o litoral de São Paulo desde a noite de quarta-feira (24), causando danos e deslocando famílias da região. Nesta quinta-feira (25), duas rodovias que conduzem ao litoral, a Mogi-Bertioga e a Serra Antiga da Tamoios, foram bloqueadas. O temporal teve início por volta das 19h e continua na manhã de quinta-feira (25). Existe a preocupação com possíveis deslizamentos de terra, levando algumas pessoas a evacuarem suas casas em Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba. Como informado pelo G1 , o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) registrou o maior volume de chuvas em Caraguatatuba, com 155 milímetros nas últimas 12 horas em uma estação do bairro Tabatinga. Devido às chuvas, a Serra Antiga da Tamoios, que conecta São José dos Campos a Caraguatatuba, foi fechada na noite de quarta-feira (24), por volta das 22h. Atualmente, há operações de comboios para permitir o fluxo de tráfego. A Mogi-Bertioga também está interditada na manhã desta quinta-feira.

