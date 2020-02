Chuvas levam São Paulo a suspender rodízio de veículos

Prefeitura de São Paulo informou que o rodízio de carros e caminhões foi suspenso na manhã desta segunda-feira, em decorrência das chuvas que atingem a capital paulista e região metropolitana. As regras para a Zona Azul, porém, continuam vigorando edit

Letycia Bond, repórter da Agência Brasil - A prefeitura de São Paulo informou hoje (10) que o rodízio de carros e caminhões foi suspenso na manhã desta segunda-feira, em decorrência das chuvas que atingem a capital paulista e região metropolitana.

Em nota, a prefeitura acrescenta que as regras para a Zona Azul, como é chamado o estacionamento rotativo, continuam vigorando, de forma que a liberação não está autorizada. As restrições para a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF) também permanecem inalteradas, assim como o acesso a corredores e faixas exclusivos para ônibus.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (Cgesp), a tendência para hoje é de que o tempo permaneça fechado e chuvoso. A previsão indica que as precipitações devem se intensificar até as primeiras horas da tarde.

O órgão alerta ainda para a alta probabilidade de ocorrerem alagamentos e deslizamentos de terra em áreas de risco.

Em sua página, o Cgesp lista recomendações de segurança que devem ser adotadas pela população.

- Evite transitar em ruas alagadas

- Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.

- Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

- Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

- Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

- Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais.