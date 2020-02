Chuvas provocam quatro mortes no estado de São Paulo

O Corpo de Bombeiros encontrou dois corpos de mulheres que morreram por causa do temporal que atinge o estado de São Paulo. Elas estavam em um carro arrastado por um rio que transbordou em Botucatu (SP). Nas outras duas mortes, motoristas caíram com veículos em crateras abertas em rodovias edit

247 - O Corpo de Bombeiros encontrou dois corpos de mulheres que morreram por causa do temporal que atinge o estado de São Paulo. Um rapaz, que era da mesma família, está desaparecido. Elas estavam em um carro arrastado por um rio que transbordou em Botucatu (SP).

Outra morte foi registrada na madrugada desta terça-feira, quando um caminhão e um carro caíram em uma cratera que se abriu na Rodovia Leonor Mendes de Barros (SP-333), no município de Júlio Mesquita (SP). O motorista do carro, que pertence à concessionária que administra a rodovia, foi encontrado morto.

A quarta morte aconteceu quando um motorista caiu com um caminhão em outra cratera, aberta na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu. O caminhão com o motorista foi sugado com a força da água para o buraco e desapareceu. Depois foi encontrado.