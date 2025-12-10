Ciclone extratropical provoca ventos de até 82 km/h e deixa milhares sem luz em São Paulo

247 - Um ciclone extratropical que atingiu o estado de São Paulo nesta quarta-feira (10) provocou rajadas de vento intensas, quedas de árvores, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica para centenas de milhares de moradores. A capital e municípios do interior registraram estragos desde a madrugada. As informações são domjornal Folha de S.Paulo.

Ventos fortes e quedas de árvores na capital

Na cidade de São Paulo, as rajadas de vento chegaram a 82 km/h por volta das 8h, segundo a Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros atendeu 46 ocorrências de quedas de árvores entre meia-noite e 6h30.

Houve registros de árvores caídas na rua Cincinato Braga, na Bela Vista, e nas proximidades da estação Praça da Árvore, na zona sul. Parte do Parque da Água Branca, na zona oeste, foi interditada por risco de novos desabamentos.Mais de 600 mil imóveis sem energia

O vendaval afetou fortemente o sistema elétrico. De acordo com a Enel, cerca de 641 mil imóveis estavam sem energia na Grande São Paulo por volta das 10h30, sendo 463.344 apenas na capital. A empresa informou que equipes foram mobilizadas para restabelecer o serviço o mais rápido possível.

O impacto atingiu também unidades de saúde. Dois ambulatórios do Hospital São Paulo, na Vila Clementino, ficaram sem energia. Em nota, o hospital informou: "Os pacientes que não conseguirem ser atendidos até que a energia retorne terão suas consultas ambulatoriais reagendadas". Segundo a instituição, os atendimentos seguem mantidos, embora com limitações nas áreas afetadas

Chuvas intensas e transbordamento de rio

Além dos ventos, a chuva intensa que caiu sobre o estado ao longo da terça-feira (9) deixou uma série de cidades alagadas. Um dos municípios mais afetados foi Sorocaba, que registrou 94 milímetros de chuva em 24 horas, de acordo com a Defesa Civil.

O rio Sorocaba transbordou, inundando vias importantes. Veículos chegaram a ficar submersos, especialmente na avenida 15 de Agosto, na zona norte da cidade, onde um carro ficou quase totalmente coberto pela água.Deslizamentos e alagamentos no interior

Em Guareí, cerca de 30 casas foram momentaneamente afetadas por alagamentos, sem necessidade de remoção de moradores. Também foi registrado um deslizamento de terra na cabeceira da Ponte Itapigue. Equipes municipais atuam na limpeza das vias e residências, sem registro de vítimas ou desabrigados.



Na capital, além das árvores destruídas, houve a queda parcial de um muro.Alerta no litoral

A Marinha do Brasil emitiu alerta para a faixa litorânea entre Imbituba (SC) e Ilhabela (SP). A previsão indica ventos fortes e ressaca até a noite desta quarta-feira, com ondas que podem atingir entre 2,5 metros e 3,5 metros.Situação segue em monitoramento

A Defesa Civil e os demais órgãos de emergência seguem em alerta, monitorando as condições meteorológicas e os impactos nas cidades. Apesar dos danos estruturais, não há registro de vítimas até o momento, segundo as autoridades estaduais.