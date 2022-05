Cidadania anuncia aliança com PDT para pré-candidatura de Rodrigo Neves a governador do Rio

"Vamos seguir em diálogo com todas forças democráticas do Rio para vencer a eleição e reconstruirmos o nosso Estado”, afirmou Neves edit

247 - A direção estadual do Cidadania no Rio de Janeiro decidiu apoiar a pré-candidatura do ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves a governador. O presidente estadual da legenda, Comte Bittencourt, falou sobre a decisão partidária e defendeu que a experiência do pré-candidato do PDT será fator decisivo para o reerguimento do estado do Rio de Janeiro.

“O Cidadania já vinha debatendo sobre o apoio ao Rodrigo Neves há algum tempo. Em nosso campo político entendemos que a candidatura do Rodrigo é viável e se apresenta como alternativa à polarização. Por tudo o que já realizou em sua carreira como gestor público e por tudo o que está planejando e propondo para o próximo ciclo estadual, Rodrigo Neves é o melhor quadro para assumir o Governo do Estado, pois tem experiência para reerguer o Rio de Janeiro e promover o desenvolvimento econômico e social necessário”.

Rodrigo Neves comentou o anúncio e reforçou a intenção de continuar buscando aliados para enfrentar a eleição que ele diz ser a mais importante da história do Rio de Janeiro desde a fusão do antigo estado do Rio com o estado da Guanabara.

“Recebi com entusiasmo a decisão da direção estadual do Cidadania-RJ em apoio a nossa pré-candidatura ao Governo do Estado. Vamos seguir em diálogo com todas forças democráticas do Rio para vencer a eleição e reconstruirmos o nosso Estado”.

