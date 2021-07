Cidade de São Paulo inicia vacinação de adultos de 29 e 28 anos na próxima semana

247 - A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (22) que iniciará a vacinação contra a Covid-19 de pessoas de 29 e 28 anos, respectivamente, na terça (27) e quarta-feira (28) da próxima semana.

Na quarta-feira (21), o prefeito Ricardo Nunes (MDB) disse em entrevista coletiva que as datas ainda não estavam definidas, devido à incerteza sobre o envio de doses por parte do governo estadual.

“A segunda-feira [da próxima semana, dia 26] foi pulada [para a vacinação] porque temos a tarefa importante que é dar a segunda dose em mulheres grávidas. Iremos na casa de 652 para as vacinar em casa, com a segunda dose da Pfizer”, explicou Nunes.

O prefeito disse ainda que 75,5% das “pessoas eletivas” já foram vacinadas na capital paulista com a primeira dose.

Nesta semana, estão sendo vacinadas as pessoas com 30 a 34 anos. (Com informações do Agora São Paulo).

