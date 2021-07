Cidade de São Paulo terá 90% da população vacinada com uma dose até 30 de julho, diz Nunes

Dados da prefeitura mostram que, até então, 72,9% do público vacinável (acima de 18 anos) foi imunizado com ao menos uma dose edit

247 - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta terça-feira (20) que 90% da população da capital paulista terá sido vacinada com ao menos uma dose até o dia 30 de julho.

Dados da prefeitura mostram que, até então, 72,9% do público vacinável (acima de 18 anos) foi imunizado com ao menos uma dose.

"Até o dia 30 do 7 [julho], a nossa Secretaria de Saúde já tem estimado que teremos mais de 90% do público elegível vacinado na cidade de São Paulo", garantiu Nunes.

Segundo números da Secretaria Estadual de Saúde, São Paulo já aplicou mais de 8,8 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 -- 6,7 milhões delas de primeira dose ou dose única. Números atualizados às 20h desta segunda-feira (19) mostram que 23.481.012 pessoas já tomaram a primeira dose no estado, o que representa 50,73% do número de habitantes (46.289.333). (Com informações do UOL).

