Cidade de São Paulo ultrapassa marca de 50 mil casos de coronavírus

247 - A cidade de São Paulo ultrapassou a marca de 50 mil confirmações de coronavírus. De acordo com boletim publicado pela prefeitura, no fim da noite de terça-feira (26), 51.852 pessoas foram diagnosticadas com a doença na capital paulista. Outros 174.422 casos estão sendo investigados no município, apontou o boletim da Secretaria Municipal da Saúde, da gestão Bruno Covas (PSDB). O número de mortes provocadas pela Covid-19 chegou a 3.421 na capital e outros 3.717 óbitos estão sendo investigados.

Sozinha, a cidade contabiliza mais casos confirmados da doença que a soma de outros seis países da América do Sul: Colômbia (23.003), Argentina (13.228), Bolívia (7.136), Venezuela (1.211), Paraguai (877) e Uruguai (789). Os dados são da universidade norte-americana Johns Hopkins.

De acordo com o site criado pelo governo federal para atualizações de casos da Covid-19, o estado de São Paulo tem 86.017 confirmações e 6.423 mortes provocadas pela coronavírus.

A plataforma Worldometers aponta o Brasil com 396,1 mil casos da doença e continua em segundo lugar no ranking mundial de confirmações, atrás apenas dos Estados Unidos (1,7 milhão).

Na quantidade de falecimentos pelas consequências do coronavírus, o País está na sexta posição (24,746).

