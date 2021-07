Cidade de SP deve liberar realização da festa de réveillon e do carnaval 2022, diz prefeito

Ricardo Nunes disse que avanço da vacinação e queda no número de internações abre possibilidade para realização das festas. Ele afirmou nesta quinta que eventos ainda são analisados pelas secretarias: 'A princípio, terá Réveillon, terá carnaval” edit

247 - A Prefeitura de São Paulo deve liberar a realização da festa de réveillon e do carnaval 2022 na cidade. Segundo o prefeito Ricardo Nunes (MDB), o assunto é debatido em reunião que ocorre nesta quinta entre diversas secretarias municipais, mas já é tratado como viável. A informação é do portal G1.

“A princípio, a gente vai estar organizando, se preparando para ter o carnaval. Nós chegamos, graças a Deus, em 62% do número de leitos de UTI. Tivemos na faixa de 80%, e hoje, não é que é confortável, mas nos deixa um pouco mais tranquilos com relação aos leitos de UTIS. A vacinação está acompanhando. Nós passamos de 7 milhões de doses de vacinas na cidade de São Paulo, com 56% da população eletiva já vacinada. A princípio, a cidade terá Réveillon, terá carnaval”, disse Nunes.

Apesar das interações registrarem queda, o estado de SP registrou em junho o maior número de casos confirmados desde o início da pandemia e o segundo mês mais letal.

As duas festas foram canceladas pela gestão municipal em 2021 por conta da pandemia de coronavírus. Com o recrudescimento da doença no país este ano, entretanto, o assunto seguia sem definição. Agora, voltou à pauta da gestão municipal.

