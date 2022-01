Cidade onde atua irmão de Bolsonaro recebe R$ 35 milhões em investimentos federais

Apoie o 247

247 – "O município de Miracatu (SP), localizado no Vale do Ribeira, a 137 quilômetros da capital paulista, foi beneficiado com o empenho de R$ 35 milhões em verbas da União no apagar das luzes de 2021. A cidade, de 20 mil habitantes, tem como prefeito Vinícius Brandão (PL), cujo chefe de gabinete é Renato Bolsonaro, irmão do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL)", informam os jornalista Patrik Camporez e Eduardo Gonçalves, em reportagem publicada no Globo.

"Documentos mostram que o dinheiro separado no final de 2021 deverá ser gasto na compra de tratores, manutenção de estradas vicinais, melhorias na drenagem das ruas, assim como em outras obras do centro de eventos da cidade. A atuação de Renato Bolsonaro foi determinante para que ao menos uma parte dos empenhos saísse", apontam ainda os jornalistas.

