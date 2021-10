Ciro Gomes participa da manifestação contra Bolsonaro no Rio

Apoie o 247

Agenda do Poder - O presidenciável Ciro Gomes do PDT participou na manhã deste sábado da Manifestação contra Jair Bolsonaro, no Centro do Rio.

Ao lado dos deputados federais Alessandro Molon(PSB), Jandira Feghali (PCdoB) e Chico D’Angelo (PDT) e do deputado estadual Calos Minc (PSB), Ciro e a esposa atravessaram a Rio Branco da Candelária à Cinelânia. À tarde, ele estará presente no ato de São Paulo.

Nas redes sociais, Ciro postou várias fotos da manifestação.

