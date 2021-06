'Ciro tem que tomar Lexotan toda manhã para se viabilizar', diz Alexandre Kalil

Prefeito de Belo Horizonte ironizou o comportamento explosivo do presidenciável pedetista, que tem apenas 6,7% de intenção de voto entre os mineiros, enquanto Lula lidera com 35,5% edit

247 - O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), ironizou nesta terça-feira (15) o comportamento explosivo do ex-ministro Ciro Gomes, presidenciável do PDT.

Em entrevista ao jornal O Globo, Kalil, que pretende disputar o cargo de governador de Minas nas eleições de 2022, disse que Ciro precisa “se viabilizar” na política. E para que isso aconteça, o pedetista deve tomar um “Lexotan toda manhã".

“O Ciro é um ótimo nome. Agora, ele tem que arregimentar esse centro. Ele tem que se viabilizar”, disse Kalil. “Fiz campanha e votei no Ciro porque acredito que ele seja um homem muito preparado. Costumo brincar que o Ciro com Lexotan seria uma maravilha”, disse ainda o prefeito de BH.

Segundo pesquisa Atlas divulgada no dia 8 de junho pelo jornal Valor Econômico, Lula tem 35,5% das intenções de voto para o primeiro turno entre eleitores do estado de Minas. Jair Bolsonaro aparece em segundo lugar, com 34,2% das intenções de voto, seguido de longe por Ciro Gomes (PDT), que tem 6,7%.

