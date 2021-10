Cirurgião plástico Claudio Marsili morre baleado na Barra da Tijuca, no Rio

Apoie o 247

247 - Um cirurgião plástico foi morto após ser baleado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, no início da manhã desta terça-feira (19). Claudio Marsili, de 64 anos, teria sido vítima de um latrocínio — roubo seguido de morte. A reportagem é do portal G1.

Segundo a PM, Claudio tinha acabado de estacionar sua picape Toyota Hilux na Rua Fernando Mattos, no Jardim Oceânico, onde fica a Clínica Vitée, da qual era sócio.

Testemunhas dizem que criminosos saíram de um Renault Sandero e o renderam. Claudio teria sido baleado mesmo após ter entregado a picape aos ladrões.

Bombeiros foram acionados às 6h37 para o socorro, mas já encontraram Claudio sem vida. Às 9h20, Ítalo Marsili, filho de Claudio e médico psiquiatra, estava no local do crime, ao lado do corpo coberto do pai. Um rabecão o removeu às 10h.

