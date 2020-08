Clã Bolsonaro tenta influenciar sucessão do MP do Rio para livrar Flávio e Carlos

A eleição interna para o cargo de novo procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro se inicia em setembro e Flávio Bolsonaro quer ser consultado pelo governador sobre o melhor nome a ser escolhido edit

247 - O clã Bolsonaro já trabalha, segundo a Folha de S. Paulo, para exercer influência na escolha do novo procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, que comandará o Ministério Público do estado, responsável pelas investigações contra o senador Flávio e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ).

Apostando na queda do governador do Rio, Wilson Witzel, que está sob processo de impeachment, Flávio Bolsonaro tem se aproximado do vice-governador Cláudio Castro (PSC), que faria então a escolha do novo procurador-geral.

Witzel, por sua vez, foi aconselhado a retomar conversas com a família Bolsonaro com objetivo de se garantir politicamente caso seja derrubado do cargo.

A campanha para eleição interna no MP começa em setembro e o governador do estado do Rio é obrigado a escolher um nome da lista tríplice.

Flávio Bolsonaro já disse a aliados que gostaria de ser consultado pelo governador acerca do melhor nome para o MP.

