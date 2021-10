Cláudio Castro anuncia a incorporação da UEZO à UERJ e recebe elogios do reitor Ricardo Lodi

Apoie o 247

Agenda do Poder - O Governo do Rio vai encaminhar à Alerj mensagem com a proposta de incorporação da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (Uezo) à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). A assinatura da medida foi feita pelo governador Cláudio Castro, nesta quarta-feira (27/10), em solenidade no Teatro Odylo Costa Filho, da Uerj, e atende a um antigo desejo de servidores, professores e alunos da Uezo.

Em plebiscito realizado em 2016, mais de 70% dos consultados foram favoráveis à incorporação. A iniciativa abre caminho, por exemplo, para que servidores e professores da Uezo ingressem nos planos de carreira da Uerj. Para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, significará uma presença mais efetiva na Zona Oeste, a mais populosa e com mais carências da capital

– A universidade é um polo de sonhos, de formação de vida, de geração de conteúdo técnico e humano. Acredito que as nossas universidades são riquezas do nosso estado. Vamos fazer políticas públicas com caráter científico e de qualidade. Sem educação, ciência e tecnologia, nenhum estado sobrevive. Acredito que quem ganha com essa incorporação da Uezo à Uerj são os nossos jovens, que terão equipamentos de qualidade, com servidores que poderão prestar um serviço ainda melhor – ressaltou o governador Cláudio Castro.

No mês passado as comissões de Educação e de Ciência e Tecnologia da Alerj manifestaram apoio à ideia durante audiência pública. O Conselho Universitário da Uerj também aprovou a proposta. Com a assinatura da mensagem do governador, um projeto de lei será discutido e votado pelos deputados estaduais.

– Hoje posso dizer que temos uma Uerj bem diferente daquela de antes da pandemia. Isso porque o governador Cláudio Castro acredita no potencial da universidade. A Uerj precisa estar viva e vibrante, como está atualmente. E isso é possível pela articulação de pessoas que querem a entrega de políticas públicas para os cidadãos. Será uma grande alegria ter a Uezo incorporada à Uerj, levando ainda mais políticas públicas à população da Zona Oeste – disse o reitor da Uerj, Ricardo Lodi.

A Uezo possui cerca de 2 mil alunos matriculados em dez cursos de graduação e três de pós-graduação, distribuídos em cinco áreas: Biologia, Computação, Farmácia, Engenharias e Tecnologia em Construção Naval

Homenagem

Cláudio Castro e o presidente da Alerj, André Ceciliano, foram homenageados nesta quarta-feira, pela universidade do Estado do Rio de Janeiro. O reitor Ricardo Lodi condecorou Castro com o cargo de chanceler e Ceciliano com o título de Grão-Oficial da ordem do Mérito José Bonifácio.

– Defender a Uerj é zelar pela educação, pela ciência e pela produção de saber que esta instituição representa. Nenhuma nação ou Estado sobrevivi sem educação, ciência e tecnologia – afirmou o governador na redes sociais.

Após a cerimônia, Cláudio Castro voltou a sua residência, onde se recupera de forte faringite, que o acometeu há quatro dias. O diagnóstico foi feito na noite de terça-feira, após a realização de inúmeros exames, inclusive de Covid, que deu negativo. Claudio Castro tem tido tosse e outros sintomas de resfriado.

