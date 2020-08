Cláudio Castro anuncia pacote de austeridade fiscal no RJ para pagar dívidas a credores

Castro também irá chefiar um comitê composto por secretários da Fazenda, Casa Civil e Planejamento e pelo procurador-geral do estado, para decidir sobre novas despesas edit

247 - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou nesta segunda-feira, 31, um pacote de austeridade fiscal que inclui a suspensão, por 10 dias, de compras, contratações e pagamentos pelo estado. A medida não vale para despesas obrigatórias.

Além disso, o pacote inclui priorizar pagamentos a credores que ofereceram descontos no valor da dívida do estado. O governo vai pagar primeiro quem ofereceu mais de 50%. Castro também irá chefiar um comitê composto por secretários da Fazenda, Casa Civil e Planejamento e pelo procurador-geral do estado, para decidir sobre novas despesas.

O atual governador assumiu o governo carioca na sexta-feira, 28, após o afastamento de Wilson Witzel pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito das investigações sobre desvios de recursos destinados ao enfrentamento da Covid-19., envolvendo o governador afastado, o presidente do PSC (partido de Witzel), pastor Everaldo, e o empresário Mário Peixoto.

