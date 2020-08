Claudio Castro assume vaga de Witzel como refém do clã Bolsonaro

Além da dependência financeira do do Rio de Janeiro, que ainda precisa renovar o ajuste fiscal com a União, Castro necessita de apoio político para governar edit

247 - À frente do governo do Rio de Janeiro após o afastamento de Wilson Witzel por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o vice-governador Claudio Castro assume o cargo como refém do clã Bolsonaro.

Como mostra reportagem da Folha de S. Paulo, além da dependência financeira do estado, que ainda precisa renovar o ajuste fiscal com a União, Castro necessita de apoio político para governar.

Castro avisou a aliados que deixará o PSC, partido de Witzel e presidido por Pastor Everaldo, que foi preso na mesma operação que afastou Witzel. O novo governador mandou avisar também que pretende ouvir o clã Bolsonaro na sucessão na Procuradoria-Geral de Justiça do Rio, onde tramita o inquérito do esquema de "rachadinha" no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa.

Claudio Castro disse ainda que vai substituir a maioria dos secretários herdados por Witzel. A ideia é nomear deputados para áreas de seu interesse.

