Cláudio Castro é citado em delação premiada e Justiça envia caso ao STJ

247 - O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), foi citado em uma delação premiada firmada por um ex-assessor dele, o empresário Marcus Vinicius Azevedo da Silva. A pedido do MPRJ, a 26ª Vara Criminal da Capital enviou no último 3 de agosto o material para o Superior Tribunal de Justiça (STJ). A informação foi publicada nesta quarta-feira (14) pela coluna de Guilherme Amado, no portal Uol.

De acordo com o documento do MP-RJ, "ao prestar novas declarações, o colaborador Marcus Vinicius mencionou e detalhou a participação do atual governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Bomfim de Castro e Silva, além de outros agentes com prerrogativa de foro, na organização criminosa objeto da denúncia".

A delação foi negociada em 2020 com o Ministério Público Federal e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

