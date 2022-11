Cláudio Castro se afasta de Bolsonaro e sinaliza alinhamento com Lula

Governador do Rio conversou com Lula por telefone e um encontro entre eles está previsto para o início de dezembro edit

247 - Cada vez mais distante de Jair Bolsonaro (PL), o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), deverá se encontrar com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na primeira semana de dezembro. De acordo com o jornal O Globo, Castro teria conversado com Lula por telefone na semana passada e o governador teria dito que “pretende caminhar alinhado ao petista, apesar de ser do mesmo partido de Bolsonaro”.

“Temas econômicos como as receitas de ICMS foram rapidamente debatidos, e Castro lembrou que, entre os seus principais aliados, estão o petista André Ceciliano, escalado por Lula para a transição de governo, o prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos (União), o Waguinho, que fez campanha pelo petista na Baixada, e seu chefe de gabinete, Rodrigo Abel, que tem origem no PT”, ressalta a reportagem.

Também na semana passada, o governador - que está de férias nos Estados Unidos - fez uma chamada de vídeo para integrantes da bancada bolsonarista fluminense para criticar a interferência do senador Flávio Bolsonaro no processo de escolha do novo diretor-superintendente do Sebrae, definida por ele como um “papelão do chefe de vocês”.

“Flávio e o ministro da Economia, Paulo Guedes, teriam interferido para que Antônio Alvarenga Neto fosse reeleito para o cargo, quebrando um acordo alinhavado por Castro antes da viagem, segundo o qual o escolhido para o posto seria o deputado federal Vinícius Farah (União)”, diz o periódico.

A aproximação de Castro com o PT tem causado preocupação junto ao PL pelo temor de que ele acabe se filiando a uma outra legenda. "Nos bastidores do partido, o governador do Rio é visto como uma figura central e interlocutores do presidente da legenda, Valdemar da Costa Neto, já trabalham para apaziguar o mal-estar”, diz a reportagem.

