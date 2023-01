Cláudio Castro será único governador do Sudeste a participar da posse de Lula

Apoie o 247

Agenda do Poder - Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), disse neste domingo que a ida à posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília, é o cumprimento de uma promessa. Castro deve ser o único governador eleito do Sudeste a participar da cerimônia na capital federal.

O governador disse que o diálogo será baseado em pautas e que o Estado precisa de ajuda do governo federal nas áreas de segurança pública e infraestrutura.

Perguntado sobre a viagem de Jair Bolsonaro para Orlando, nos Estados Unidos, dias antes de Lula assumir a Presidência da República, Castro declarou que não é comentarista das ações de Bolsonaro.

