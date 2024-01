Claudio Castro suspende férias e retorna ao Rio de Janeiro

Apoie o 247

Da Agenda do Poder – O governador Cláudio Castro suspendeu as férias com a família e decidiu retornar imediatamente ao Rio para acompanhar de perto o trabalho de assistência às vítimas das fortes chuvas das últimas horas.

Até o momento foram confirmadas 11 mortes, a maioria na região metropolitana, especialmente na Baixada Fluminense e na capital.

Castro viajou para Orlando, nos Estados Unidos, com a família para um período de descanso havia dois dias.

O agravamento da situação, com o registro crescente de vítimas, fez com que o chefe do Executivo estadual alterasse seus planos e marcasse o regresso para esta noite. Ele desembarca no Rio na manhã desta segunda-feira.

Mesmo à distância, Castro coordenou o trabalho das equipes de socorro e assistência social do estado durante a madrugada de ontem. Para acompanhar de perto os trabalhos, decidiu voltar imediatamente ao Rio.

