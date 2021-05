Cláudio Castro toma posse como governador do Rio neste sábado

Em nota enviada à imprensa, a equipe de Cláudio Castro afirmou que ele "manterá sua premissa histórica do diálogo para superar os desafios de pacificar o Rio de Janeiro e unir esforços no enfrentamento à Covid-19, à fome, à pobreza e pela geração de empregos" edit

247 - O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), tomará posse como governador do estado oficialmente neste sábado, 1º, após o Tribunal Especial Misto ter decidido pelo impeachment de Wilson Witzel.

Em nota enviada à imprensa, a equipe de Cláudio Castro afirmou que ele "manterá sua premissa histórica do diálogo para superar os desafios de pacificar o Rio de Janeiro e unir esforços no enfrentamento à Covid-19, à fome, à pobreza e pela geração de empregos".

Cláudio Castro vai assumir efetivamente o governo do Rio de Janeiro em uma cerimônia de posse na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) às 10h. Ele prestará o juramento constitucional e assinará o termo de posse. Em seguida, ele fará um pronunciamento no Palácio da Guanabara, sede oficial do governo do estado.

