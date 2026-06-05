Cleitinho adia decisão sobre disputa em Minas e mantém PL em espera

247 - O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), apontado como favorito nas pesquisas de intenção de voto para o governo de Minas Gerais, segue adiando uma definição sobre sua eventual candidatura ao Palácio Tiradentes em 2026. A indefinição tem mantido aliados, adversários e lideranças do PL em compasso de espera, apesar do avanço das negociações para uma possível aliança entre as duas siglas.

De acordo com informações publicadas pelo portal Metrópoles, a expectativa de integrantes do PL era de que a recente visita do senador Flávio Bolsonaro (PL) a Minas Gerais resultasse em uma decisão positiva de Cleitinho sobre a disputa estadual. No entanto, o encontro não produziu um anúncio definitivo. O parlamentar mineiro pediu entre dez e quinze dias para refletir e resolver questões familiares antes de comunicar sua decisão.

Embora lidere com ampla vantagem os cenários de primeiro e segundo turno apresentados até agora pelas pesquisas eleitorais, Cleitinho nunca confirmou oficialmente que disputará o governo estadual. A estratégia de postergar a decisão tem gerado incertezas não apenas entre os partidos envolvidos nas negociações, mas também dentro de seu próprio grupo político.

Negociações seguem em andamento

Apesar da falta de definição, interlocutores próximos às conversas afirmam que o entendimento entre Republicanos e PL continua avançando. A possibilidade de uma composição conjunta permanece na mesa, inclusive com concessões por parte dos bolsonaristas para viabilizar a candidatura de Cleitinho.

Entre os cenários discutidos está a formação de uma chapa liderada pelo Republicanos, tendo como candidato a vice-governador o ex-prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão. A hipótese representa uma flexibilização da posição inicial do PL, que anteriormente resistia à ideia de não encabeçar a disputa estadual.

Mesmo com o avanço das tratativas, nenhum acordo foi formalizado até o momento. As conversas continuam e dependem, sobretudo, da decisão final de Cleitinho sobre entrar ou não na corrida eleitoral.

PL mantém plano alternativo

Enquanto aguarda uma definição do senador, o PL trabalha com alternativas para evitar ficar sem um nome competitivo na disputa pelo governo mineiro. O presidente estadual da legenda, deputado federal Zé Vitor, indicou que o partido já avalia outras possibilidades caso Cleitinho opte por não concorrer.

Segundo ele, uma das opções seria lançar o ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, como candidato ao governo. Nesse cenário, Luiz Eduardo Falcão poderia ocupar a vaga de vice-governador.

Apesar disso, integrantes do campo bolsonarista consideram remota a possibilidade de rompimento das negociações. A avaliação predominante é de que vale a pena aguardar a decisão de Cleitinho, que já demonstrou disposição para disputar o cargo em diversas ocasiões.

Apoio bolsonarista reforça expectativa

Aliados do senador afirmam que ele faz questão de contar com o apoio de lideranças bolsonaristas em um eventual palanque eleitoral. A construção dessa aliança ganhou força nos últimos meses e passou a ser vista com mais naturalidade dentro do PL.

Nos bastidores, a aproximação também ocorre em meio às repercussões envolvendo Flávio Bolsonaro e sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro. Integrantes das negociações avaliam que o contexto político contribuiu para tornar mais viável uma composição que anteriormente encontrava resistência dentro do partido.

Ainda assim, outros nomes seguem sendo considerados pelo PL para a disputa estadual. Além de Flávio Roscoe, o ex-prefeito de Betim Vittorio Medioli aparece entre os possíveis candidatos caso o cenário principal não se concretize.

Disputa pelo Senado também entra na equação

As negociações entre os partidos não envolvem apenas a sucessão estadual. As duas vagas ao Senado que estarão em disputa em 2026 também fazem parte das articulações.

Uma das candidaturas já está definida dentro do PL e deverá ser ocupada pelo deputado federal Domingos Sávio. A segunda vaga permanece em discussão e pode ficar com um nome da própria legenda ou com algum aliado político.

Entre os nomes mencionados nos bastidores estão o deputado estadual Cristiano Caporezzo e o ex-secretário de Governo de Minas Gerais Marcelo Aro, atualmente filiado ao PP. A definição dessas candidaturas, contudo, depende diretamente da configuração da chapa para o governo estadual e do desfecho das negociações envolvendo Cleitinho.