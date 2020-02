Clientes relatam tiroteio no Shopping Eldorado em São Paulo

Ao menos dois criminosos teriam sido perseguidos pelos policiais, segundo relatos de pessoas que estavam no local edit

247 - Policiais civis e suspeitos de crimes trocaram tiros na tarde desta sexta-feira, 21, no Shopping Eldorado, na Zona Oeste de São Paulo.

Segundo testemunhas ouvidos pelo G1, não houve clientes feridos. Ao menos dois criminosos teriam sido perseguidos pelos policiais, segundo relatos de pessoas que estavam no local.

Uma funcionária do shopping disse ao G1 que a polícia teria feito uma ação para prender um homem que assaltava pessoas no entorno do shopping trabalhando como motorista de transporte por aplicativo.

A Polícia Militar informou que foi chamada por volta das 14h18 para atender uma "ocorrência de tiroteio na parte térrea" do shopping. Segundo a corporação, quando os policiais militares chegaram ao local, a Polícia Civil já estava cuidando do caso.