Clube de Engenharia terá lançamento de livro em homenagem a Francis Bogossian

247 - O Clube de Engenharia realizará no próximo dia 12/12, às 16h, o lançamento do livro “Geomecânica 50 Anos”, uma homenagem ao fundador da empresa, o engenheiro civil Francis Bogossian. O evento terá lugar no Salão Nobre da sede da entidade. "Será a oportunidade também para uma conversa sobre a história desse empreendimento e sua contribuição para a Geotecnia e a Engenharia nacionais", disse o Clube.

Francis foi presidente da instituição por dois mandatos, entre 2009 e 2015. Foi professor da Universidade Federal do estado do Rio de Janeiro (UFRJ) e atuou junto a entidades ligadas à Engenharia nacional. Atualmente, é presidente da Academia Nacional de Engenharia (ANE) e do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos (IBEP).

Além do Clube de Engenharia, o lançamento é uma realização do Crea-RJ, Academia Nacional de Engenharia (ANE), Geomecânica, Instituto Brasileiro de Estudos Políticos (IBEP), Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro (AEERJ), Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros (Fisenge) e do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro (Senge-RJ).

O homenageado

Francis Bogossian é formado em Engenharia Civil e, atualmente, preside a ANE (Academia Nacional de Engenharia), é Presidente Emérito do Conselho Consultivo da AEERJ (Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro) e presidente do IBEP (Instituto Brasileiro de Estudos Políticos). É vice-presidente do Crea-RJ e ex-presidente do Clube de Engenharia.

