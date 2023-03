'Coaches' estrangeiros promovem festa e usam mulheres como 'cobaias' para alunos de curso de conquista

Apoie o 247

ICL

247 - Pelo menos quatro mulheres do estado de São Paulo disseram que viraram "cobaias" de dois estrangeiros em uma festa que funcionou como aula prática de um curso que ensina homens a conquistar mulheres. O evento aconteceu no final de fevereiro, em uma mansão no Morumbi, na Zona Sul da cidade de São Paulo (SP), e foi promovido por Mike Pickupalpha e David Bond, do site Millionaire Social Circle ("Círculo Social de Milionários").

Quatro mulheres relataram que não sabiam que fariam parte de uma aula prática de conquista. Uma delas registrou boletim de ocorrência eletrônico na Polícia Civil para registrar que foram filmadas sem autorização.

De acordo com o portal G1, Mike já apareceu em canais no Youtube filmando mulheres com câmeras escondidas em vários países. David Bond chama-se, na verdade, Steven Mapel. Ele afirmou ser especialista em namoro on-line e produtor de conteúdo digital.

“Venha explorar com David e Mike e conheça as mulheres brasileiras ao redor do mundo que são conhecidas por serem divertidas, curvilíneas e apaixonadas”, disse o anúncio da viagem ao Brasil.

Preços

O curso, oferecido a estrangeiros de vários países, cobra a partir de US$ 12 mil (cerca de R$ 63 mil). Em troca, o cliente terá consultoria de conquista e viagem de duas semanas para algum país. Além do Brasil, houve edições na Costa Rica (em fevereiro de 2022), Colômbia (julho de 2022) e Filipinas (agosto de 2022). A próxima etapa será na Tailândia, em agosto. O pacote com seis países, chamado de World Tour, sai por US$ 50 mil (cerca de R$ 262,7 mil), informou o site do grupo.

🚨 Crimes graves fantasiados de meme!

Mulheres em diversos países são cobaias humanas em eventos de coachs estrangeiros. Eles dão cursos de conquista amorosa.

Fraude, tráfico de pessoas, favorecimento à prostituição são algumas das acusações. pic.twitter.com/OzobDJsoJ3 March 15, 2023

Afinal, as mulheres não sabiam

que estavam sendo utilizadas

como COBAIAS de um curso

de prática de CONQUISTA.

Detalhe, se soubessem, não

existiria crime algum! Todos

adultos e livres, poderiam

praticar a conquista até numa

casa de swing.

O crime existe porque foram

enganadas. — Emerson Castelo Branco (@emersoncastelob) March 15, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.