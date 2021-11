Coelho é barrado no voo e causa briga generalizada em aeroporto de SP (vídeo)

Funcionários da companhia aérea impediram um casal de embarcar com o animal; confusão foi filmada e viralizou nas redes sociais edit

Metrópoles - A tentativa de um passageiro de embarcar em um voo internacional da companhia aérea KLM com um coelho terminou em uma briga generalizada no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nesta quinta-feira (18/11).

O casal, que tinha autorização para embarcar com o animal, foi barrado de entrar no avião e uma discussão foi iniciada, com troca de palavrões e ameaças.

Coelho é impedido de embarcar em voo mesmo com autorização e passageiros e funcionários brigam: https://t.co/VyWms8Sqya pic.twitter.com/YmWiZRQqA0 PUBLICIDADE November 19, 2021

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível escutar o dono do coelho xingando uma funcionária da empresa e, na sequência, sendo agredido por outro funcionário.

Leia a íntegra no Metrópoles.

