Coldplay levará pessoas em situação de rua para assistir ao show da banda em São Paulo

Show ocorre em São Paulo, na sexta-feira (17), no Morumbi edit

Apoie o 247

ICL

247 - A banda britânica Coldplay levará quatro pessoas em condição de rua para o próximo show em São Paulo, na sexta-feira (17), no Morumbi.

De acordo com a CNN Brasil, Chris Martin, vocalista, é embaixador da Love Button Global Movement, que fará uma parceria com a ONG SP Invisível para a ação.

A colaboração acontece durante a turnê Music Of The Spheres World Tour e busca trabalhar com organizações locais em cada cidade para impactar comunidades.]

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.