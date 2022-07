Colégio 'sem turma, nem prova' fecha e revolta pais de alunos: 'ontem meus filhos tinham escola, hoje não'

Com mensalidades de R$ 2,4 mil, aproximadamente, a Escola Hub chegou ao estado do Rio após investimento de R$ 50 milhões. Cinco meses depois a unidade fechou edit

247 - A Escola Hub, que não aplica provas nem organiza os alunos em turmas, construiu uma unidade no município de Niterói (RJ) este ano. A mensalidade era de R$ 2,4 mil, aproximadamente, para cada um dos 57 alunos. A instituição chegou ao estado, após receber investimento de R$ 50 milhões do grupo educacional Great Schools. Cinco meses depois de abrir, o colégio avisou nesta quarta-feira (13) aos estudantes que fechará a unidade no Rio. Pais dos alunos ficaram revoltados. As informações foram publicadas nesta quarta pelo jornal O Globo.

A mãe de um estudante criticou a Escola Hub pelo Instagram. "Vocês acham essa uma resposta plausível? Ontem meus filhos tinham escola, hoje não. Vocês jogaram as crianças da HUB de Niterói ao vento. (…) Não existe desculpa pelo trauma que vocês geraram nas crianças", queixou-se.

Segundo o colégio, a decisão não foi consequência de problemas financeiros, mas sim de "questões de infraestrutura do prédio atual".

Com o investimento da Great Schools, a Hub tinha o objetivo de abrir 50 unidades em cinco anos. Atualmente, com o fechamento da unidade de Niterói, o grupo tem cinco escolas em quatro cidades - Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Juiz de Fora e Porto Alegre.

A Hub surgiu em 2018 por Thiago Almeida, administrador carioca que se tornou professor de instituições como ESPM e Fundação Dom Cabral.

