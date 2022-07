Com 35% de intenção de voto, Fernando Haddad ganharia no primeiro turno se eleição fosse hoje

Apoie o 247

247 - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) lidera a corrida eleitoral pelo governo de São Paulo, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada pelo jornal O Estado de S.Paulo nesta quinta-feira (7). Com 35% de intençao de voto contra 30% de todos os demais candidatos somados, o petista ganharia em primeiro turno se a eleição fosse hoje,

O levantamento apresentou dois cenários, um com a presença do ex-governador Márcio França e outro sem. Haddad e o atual governador Rodrigo Garcia crescem seis e quatro pontos percentuais quando França não está na disputa estadual. O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) oscila dois pontos para cima.

No cenário com França, Haddad se mantém na liderança com 29% das intenções de voto, um a menos que o levantamento anterior, seguido por Tarcísio de Freitas, com 12% e Garcia, com 8%. Sem o ex-governador, os 18 pontos de França são distribuídos. O petista sobe para 35% das intenções de voto. Apoiado por Jair Bolsonaro, Tarcísio aparece com 14% e o tucano ganha quatro pontos percentuais e vai a 12%.

A pesquisa entrevistou 1640 pessoas entre os dias 1 a 4 de julho e está registrada no TSE sob os números SP-05318/2022 e BR-03964/2022. A margem de erro é de 2,4 pontos porcentuais e o nível de confiabilidade é de 95%. A coleta de dados foi feita de modo presencial.

