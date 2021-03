Com agravamento da pandemia, Zema anuncia criação da Onda Roxa e endurece medidas contra a Covid-19

247 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (3) a criação da chamada "Onda Roxa" do programa Minas Consciente. A nova fase prevê medidas mais duras de combate ao coronavírus em cidades que apresentarem risco iminente de colapso na saúde pública.

Pelos próximos 15 dias, a Região Noroeste do Estado e o Triângulo Norte permanecerão na Onda Roxa. Ao fim do período, a situação será reavaliada.

“É importante falar que os prefeitos de Uberlândia e Patos de Minas, cidades polos do Triângulo Norte e Noroeste de Minas, já tomaram medidas duras e restritivas, mas não foram suficientes. Isso porque as cidades no entorno continuam produzindo pacientes com (covid-19) e enviando para os municípios polos”, argumentou Zema.

Dentre as medidas estabelecidas pela Onda Roxa está o toque de recolher em todos os dias da semana de 20h às 5h.

Segundo o governador, prefeitos são obrigados a aderirem ao programa Minas Consciente. “Ela (Onda Roxa) não é opcional. Antes, cabia aos prefeitos decidir se iria ou não aderir ao programa Minas Consciente. Agora, não há mais essa opção porque estamos falando de um possível colapso na saúde desses municípios. A prefeitura que estiver nessa onda terá duras restrições a comércios não essenciais".

