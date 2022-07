Com apoio de Lula, Kalil vai 42% e Zema fica com 26%, mostra pesquisa Quaest

O comparativo é feito entre o apoio de Lula a Kalil e o apoio de Felipe d'Avila, candidato do Novo a presidente, a Romeu Zema edit

247 - Pesquisa presencial Quaest, contratada pelo banco Genial, divulgada nesta sexta-feira (8) mostra ampla vantagem de Romeu Zema (Novo) na disputa pelo governo de Minas Gerais. Zema aparece com 44% das intenções de voto, seguido por Alexandre Kalil (PSD), com 26%. Kalil é o candidato apoiado pelo ex-presidente Lula (PT), favorito nas pesquisas eleitorais para voltar a governar o país.

Tudo muda, por outro lado, quando o nome de Kalil é apresentado para o eleitor ao lado do nome de Lula. Kalil vai a 42% das intenções de voto, enquanto Zema, apoiado pelo candidato do Novo a presidente, Felipe d'Avila, fica com 26%.

O candidato mais bem colocado na pesquisa para ocupar a vaga de Minas Gerais no Senado é Cleitinho Azevedo (PSC), que tem 19% das intenções de voto. O segundo colocado é Alexandre Silveira (PSD), com 7%.

A pesquisa ouviu 1.480 eleitores de Minas Gerais presencialmente entre 2 e 5 de julho. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo MG-00322/2022.

