Com câncer, Bruno Covas apresenta líquido nos pulmões e segue internado em São Paulo

247 - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), que está internado no Hospital Sírio-Líbano desde a última quinta-feira (15), após serem diagnosticados novos focos de câncer no fígado e nos ossos, apresentou um acúmulo de líquido nos pulmões e no fígado.

"A inflamação causada pelo tumor, que provavelmente se encontra no fígado, causou um acúmulo de líquido no abdômen e no pulmão, especificamente entre as pleuras", afirmou o médico David Uip, de acordo com reportagem do CNN Brasil. Segundo o diretor clínico do hospital, Angelo Fernandez, a situação do prefeito é estável, mas ele segue sem previsão de alta.

Em função dos drenos colocados para a retirada do líquido nos pulmões, Covas está recebendo alimentação suplementar por via intravenosa. O prefeito continuará despachando do quarto onde está internado.

