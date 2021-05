Com casos de Covid-19 em alta, Hospital Albert Einstein pretende abrir novos leitos em junho

247 - O Hospital Israelita Albert Einstein pretende abrir 60 novos leitos na primeira quinzena de junho como medida preventiva para garantir o atendimento de pacientes infectados pelo vírus e de pessoas com outras doenças. Há duas semanas, no dia 11 de maio, o hospital tinha 114 pacientes em leitos de Covid. Nesta terça-feira (25), eram 168, um aumento de 47%. A taxa de ocupação geral, que inclui pacientes sem Covid, estava em 103%.

"No pico do ano passado, em abril, tivemos 157 pacientes. Chegamos a menos de 60 pacientes entre agosto e setembro", disse Miguel Cendoroglo, diretor superintendente médico e de serviços hospitalares do Einstein.

"No final de novembro, começou a subir, algo que a gente atribuiu à abertura e à diminuição do isolamento. Até que, em janeiro deste ano, a gente estava com mais de 100 pacientes, começou a subir rapidamente em fevereiro e, em março, atingimos um pico de 303 pacientes. Estamos antecipando a abertura de 60 leitos nas próximas duas ou três semanas para, mesmo se crescer em um ritmo mais rápido, manter o atendimento de procedimentos não adiáveis", acrescentou.

