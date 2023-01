Com críticas ao PSB, Freixo anuncia filiação ao PT

Apoie o 247

ICL

247 - Escolhido pelo presidente Lula (PT) para assumir a presidência da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), Marcelo Freixo anunciou que trocará o PSB pelo PT.

Freixo deixa o PSB fazendo críticas ao partido e diz que o PT é a única legenda capaz de liderar alianças para derrotar o bolsonarismo nas próximas eleições. Ele ingressou no PSB há seis meses, para disputar o governo do Rio de Janeiro.

"Preciso estar num lugar que tenha construção partidária, coisa que não teve no PSB. Um lugar que tenha trabalho de base. Era o que eu queria fazer no PSB, mas não foi possível, não era esse o projeto. Minha conversa com o PT é para fazer esse processo de formação política e construir uma frente democrática ampla liderada pelo partido onde eu possa ajudar", afirma Freixo, segundo o jornal O Globo.

Freixo diz que a decisão de deixar a sigla se deu em outubro, após perder a eleição no primeiro turno para o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). No entanto, ele esperou até 30 de dezembro para entregar ao presidente do PSB, Carlos Siqueira, sua carta de desfiliação, pois não queria passar a sensação de que estava indo para o PT para "ganhar ministério".

"O PSB foi para um lugar em que eu não me enxergo mais", diz Freixo, apontando "erros" do partido, como o de não formar a federação com o PT.

Ele espera, no PT, se colocar como uma liderança antibolsonarista em território fluminense. "O PT vai liderar o enfrentamento ao bolsonarismo com trabalho de base e é aí onde eu quero estar. Vamos buscar eleger vereadores, prefeitos e vices no estado do Rio para enfrentar esse movimento na sua fonte".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.