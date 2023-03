Com deficiência, filho de bolsonarista que internou mãe à força está abandonado em orfanato

Apoie o 247

247 - O filho mais novo de Patrícia de Paiva Reis, presa por suspeita de internar à força a própria mãe, mesmo sem a idosa estar doente, foi acolhido em um abrigo da Prefeitura do Rio de Janeiro. A criança é filha de Rafael Machado Neves, que também foi preso por suspeita de envolvimento no crime.

De acordo com reportagem do portal G1, o bebê, que tem 2 anos de vida e é uma pessoa com deficiência (PCD), foi encaminhado para a Central de Recepção de Crianças e Adolescentes (CRCA) Taiguara, no Cachambi, na Zona Norte do Rio, na última sexta-feira (24).

Segundo a polícia, as clínicas para as quais Maria Aparecida, mãe de Patrícia, foi levada são investigadas por terem sido usadas para a prática do crime de sequestro qualificado.

Fontes informaram que os avós paternos do bebê foram localizados, mas disseram que não poderiam assumir a guarda provisória da criança por conta da idade avançada do casal. Cada um deles tem mais de 70 anos.

