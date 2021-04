Com filas de até 4h, barreira sanitária em São Sebastião identifica 84 turistas com Covid

247 - A barreira sanitária realizada na costa sul de São Sebastião, no Litoral Norte paulista, identificou 84 turistas infectados com Covid-19 até o término da ação na sexta-feira (2). O balanço da fiscalização foi divulgado neste sábado (3) pela prefeitura, que adotou a medida para barrar visitantes infectados pelo coronavírus durante o período de feriado estendido na capital. A informação é do portal G1.

Com filas de veículos de até 4h para testagem no posto montado na Rio-Santos, foram testados 2,2 mil visitantes. Os que tiveram o teste de IgM positivo para coronavírus, que identifica os infectados que seguem em período de transmissão da doença, tiveram que retornar para a cidade de origem.

